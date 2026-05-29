Rondônia Rural Show fortalece agricultura familiar e impulsiona Agrotec em Porto Velho

Por Jean Carla Costa

Publicada em 29/05/2026 às 16h15

A participação de agricultores familiares, agroindústrias e pequenos empreendedores de Porto Velho na 13ª Rondônia Rural Show Internacional reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), com o fortalecimento da produção rural. Além de proporcionar acesso a novas tecnologias e oportunidades de negócios, a feira também serviu para divulgar a 2ª edição da Agrotec, que acontece de 8 a 12 de julho, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

Durante o evento em Ji-Paraná, o secretário da Semagric, Douglas Bener, apresentou a Agrotec à imprensa e destacou o potencial produtivo da capital. “Estamos trazendo conhecimento e oportunidades para os produtores e fortalecendo a Agrotec como vitrine da agricultura familiar de Porto Velho”.

Entre os participantes da feira, o empreendedor e especialista em charcutaria Ronaldo Bianchi destacou a importância do evento para os pequenos negócios. “A visibilidade que temos aqui vale meses de divulgação. A Agrotec tem tudo para crescer e valorizar ainda mais os produtores da capital”.

A agricultora Marlene Ferreira da Costa, da comunidade Novo Engenho Velho zona rural de Porto Velho, participou da feira em busca de conhecimento para compartilhar com outros produtores. “Estou levando novas tecnologias e informações importantes para a nossa comunidade”, relatou. Entre os temas que mais chamaram sua atenção esteve a palestra sobre a doença vassoura-de-bruxa na mandioca. “É uma informação importante para prevenção. Vou repassar esse conhecimento para a nossa comunidade”.

Um grupo de agricultores familiares de Porto Velho participou da Rondônia Rural Show graças a uma parceria articulada pela Semagric com o CPTPT Cunhã, Fundação Amazônia Sustentável e outras instituições. A iniciativa garantiu que produtores rurais tivessem acesso às tecnologias, capacitações e oportunidades de negócios apresentadas durante a feira.

A educadora ambiental e comunicadora social Lucinária Camargo destacou a importância da ação. “Nosso papel é criar oportunidades para que agricultores e associações participem de eventos como este. Aqui eles conhecem novas tecnologias, linhas de crédito, equipamentos e fazem contatos importantes para fortalecer a agricultura familiar”.

Para o secretário da Semagric, Douglas Bener, a participação dos produtores de Porto Velho na Rondônia Rural Show demonstra a força da agricultura familiar do município e reforça a importância de investir em eventos que aproximem o produtor das novas tecnologias e do mercado. “A Rondônia Rural Show é uma referência para todo o setor produtivo. Estamos trazendo esse aprendizado para Porto Velho e convidando todos a participarem da Agrotec”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que investir na agricultura familiar significa investir no desenvolvimento econômico e social do município. “Estamos criando oportunidades para que nossos produtores cresçam, gerem renda e tenham cada vez mais espaço para mostrar sua produção”.

A experiência adquirida pelos produtores durante a Rondônia Rural Show agora será levada para a Agrotec 2026, fortalecendo a agricultura familiar, incentivando novos negócios e ampliando as oportunidades para quem produz em Porto Velho.