Marcelo Adnet diz que Neymar vai virar

Por IG

Publicada em 29/05/2026 às 15h59

Marcelo Adnet voltou a movimentar as redes sociais após fazer piada com a situação atual de Neymar. O humorista usou sua conta no X, antigo Twitter, para debochar do craque da Seleção Brasileira após a divulgação de uma nova lesão do atleta.

A repercussão começou depois que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta quinta-feira (28), que Neymar sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha. Com isso, o jogador ficará fora dos amistosos preparatórios da Seleção antes da Copa do Mundo.

Em meio às notícias sobre a ausência do camisa 10, Marcelo Adnet ironizou a situação nas redes sociais e afirmou que, apesar da lesão, Neymar seguirá “apto a fazer stories” durante o Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.