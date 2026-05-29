Inscrições para a 4ª edição do Desafio Liga Jovem são prorrogadas até 9 de junho

Por sebrae

Publicada em 29/05/2026 às 16h42

Foto: Divulgação.

Competição nacional do Sebrae incentiva estudantes a criarem soluções inovadoras para desafios das escolas e comunidades; vencedores ganham viagem para a Itália

Estudantes de Rondônia ganharam mais alguns dias para entrar na maior competição brasileira de empreendedorismo de impacto nas escolas. O prazo de inscrições para a 4ª edição do Desafio Liga Jovem (DLJ), promovido pelo Sebrae, foi prorrogado até às 23h59 do dia 9 de junho, no horário de Brasília.

A participação é gratuita e voltada para estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental ao último ano do Ensino Médio, incluindo o Ensino Técnico. Para participar, basta formar equipes de dois a cinco estudantes, contar com a orientação de um professor e realizar a inscrição pelo site oficial: desafioligajovem.com.br.

A proposta do desafio é estimular os jovens a desenvolverem soluções criativas e de impacto social para problemas reais vividos nas escolas ou nas comunidades, utilizando a tecnologia como aliada, seja ela digital ou analógica. Entre os projetos já apresentados em edições anteriores estão aplicativos, jogos educativos, plataformas digitais, produtos sustentáveis e metodologias inovadoras.

Formação empreendedora e premiações

Além da competição, os participantes terão acesso a uma trilha formativa online promovida pelo Sebrae, com conteúdos sobre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de projetos. As equipes também recebem apoio para estruturar suas ideias e produzir um vídeo-pitch para apresentação das propostas.

Ao final da etapa formativa, todos os participantes que concluírem o percurso recebem certificado do Sebrae. As melhores equipes avançam para as etapas estaduais e nacionais da competição.

A premiação inclui mais de R$ 600 mil em prêmios ao longo da jornada, entre notebooks, celulares, vales-compra e viagens. Os vencedores da grande final conquistam uma missão internacional de até 10 dias para a Itália.

As equipes classificadas nas etapas estaduais também recebem premiações. O primeiro lugar garante vaga na etapa nacional presencial, em Brasília, com viagem custeada pela organização. Já as equipes em segundo lugar recebem vales-compra no valor de R$ 500 por integrante.

Oportunidade para jovens rondonienses

Em Rondônia, o Desafio Liga Jovem representa uma oportunidade para que estudantes desenvolvam habilidades empreendedoras, criatividade, trabalho em equipe e protagonismo social ainda no ambiente escolar. A iniciativa também aproxima os jovens do universo da inovação e das soluções voltadas para os desafios das próprias comunidades.

O Desafio Liga Jovem já impactou mais de 100 mil estudantes em todo o Brasil, por meio de oficinas, palestras e atividades formativas. Desde sua criação, a iniciativa contabiliza mais de 8,8 mil projetos de inovação social desenvolvidos por jovens e educadores.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).