Motorista de SW4 atira em caminhão do lixo após discussão de trânsito

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 12/04/2026 às 10h10

Um episódio de violência foi registrado na noite de ontem (11) no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a Rua Rogério Weber, no Centro da capital de Rondônia. Um motorista de caminhão de coleta de lixo foi alvo de um disparo de arma de fogo após um desentendimento no trânsito.

​O caminhão retornava do aterro sanitário quando houve um desentendimento com o condutor de um veículo de luxo, modelo Toyota SW4 de cor branca.

Durante a discussão, o motorista do carro sacou uma arma e efetuou um disparo na direção do trabalhador, que estava dentro da cabine do caminhão.

​Apesar da gravidade do atentado, o projétil atingiu apenas a porta e a região do câmbio do veículo. "Pela graça de Deus, foram apenas danos materiais", relatou uma testemunha.

Devido ao susto e à rapidez da ação, a vítima não conseguiu anotar a placa do veículo agressor, que fugiu do local logo após o disparo.

O caso será devidamente apurado pela Polícia Civil