Projeto “Porteira Adentro” é lançado com apoio de Luizinho Goebel e foco na agricultura familiar

O município de Vilhena recebeu o lançamento do projeto “Porteira Adentro”, iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e ao apoio direto aos produtores rurais.
O deputado estadual Luizinho Goebel participou do evento e destacou a importância da ação para o desenvolvimento do setor no município.
Apoio direto ao produtor rural
O projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), e tem como objetivo oferecer suporte dentro das propriedades rurais.
Entre os serviços disponibilizados estão preparo do solo, abertura de tanques, melhorias na infraestrutura e apoio à produção agrícola.
A iniciativa também contempla associações de produtores, como a ASPERGA, levando estrutura e assistência técnica para quem atua no campo.
Fortalecimento da produção
Durante a agenda, Luizinho Goebel ressaltou que o projeto representa um avanço para a agricultura familiar, ao levar recursos e serviços diretamente aos produtores.
Segundo ele, ações como essa contribuem para o aumento da produtividade e para a melhoria das condições de trabalho no meio rural.
Desenvolvimento no campo
O projeto “Porteira Adentro” busca ampliar o apoio ao homem do campo, promovendo o fortalecimento da economia local por meio da valorização da produção rural.
A proposta integra políticas voltadas ao desenvolvimento agrícola e à geração de renda no município.
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