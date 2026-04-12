Projeto “Porteira Adentro” é lançado com apoio de Luizinho Goebel e foco na agricultura familiar

Por Assessoria

Publicada em 12/04/2026 às 09h50

O município de Vilhena recebeu o lançamento do projeto “Porteira Adentro”, iniciativa voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e ao apoio direto aos produtores rurais.

O deputado estadual Luizinho Goebel participou do evento e destacou a importância da ação para o desenvolvimento do setor no município.

Apoio direto ao produtor rural

O projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), e tem como objetivo oferecer suporte dentro das propriedades rurais.

Entre os serviços disponibilizados estão preparo do solo, abertura de tanques, melhorias na infraestrutura e apoio à produção agrícola.

A iniciativa também contempla associações de produtores, como a ASPERGA, levando estrutura e assistência técnica para quem atua no campo.

Fortalecimento da produção

Durante a agenda, Luizinho Goebel ressaltou que o projeto representa um avanço para a agricultura familiar, ao levar recursos e serviços diretamente aos produtores.

Segundo ele, ações como essa contribuem para o aumento da produtividade e para a melhoria das condições de trabalho no meio rural.

Desenvolvimento no campo

O projeto “Porteira Adentro” busca ampliar o apoio ao homem do campo, promovendo o fortalecimento da economia local por meio da valorização da produção rural.

A proposta integra políticas voltadas ao desenvolvimento agrícola e à geração de renda no município.