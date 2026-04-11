Prefeitura avança com gestão do Bolsa Família em Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 11/04/2026 às 11h27

A Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família realizou, na manhã do dia 9 de abril, uma reunião técnica em Porto Velho para discutir o cumprimento das condicionalidades, ajustes operacionais e indicadores de gestão do programa.

O encontro reuniu representantes da Prefeitura de Porto Velho, sendo servidores da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), além de membros da gestão estadual do Cadastro Único e da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS).

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento das políticas sociais. “Nosso objetivo é garantir que os programas sociais cheguem a quem realmente precisa, com organização, responsabilidade e acompanhamento eficiente. Esse trabalho integrado melhora o atendimento e amplia os resultados para a população”.

Entre os participantes, estiveram o secretário municipal de Educação, Giordani dos Santos Lima, e o gerente do Cadastro Único, Clóvis Henrique da Silva.

A comissão atua na articulação entre assistência social, saúde e educação, com foco no acompanhamento das condicionalidades do programa, como frequência escolar, vacinação e monitoramento nutricional. Também contribui para o planejamento de ações integradas e identificação de situações de vulnerabilidade que impactam as famílias beneficiárias.

Durante a reunião, foram discutidas melhorias nos fluxos operacionais, qualificação dos dados do Cadastro Único e estratégias para fortalecer o Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M).

“Estamos trabalhando para aprimorar o acompanhamento das famílias e garantir mais eficiência na execução do programa, com dados mais qualificados e integração entre as áreas”, destacou o gerente do Cadastro Único, Clóvis Henrique da Silva.

A reunião integra as ações contínuas de fortalecimento da gestão do Bolsa Família no município, com foco na melhoria dos serviços e no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.