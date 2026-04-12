Motociclista é espancado e roubado após sair de bar na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 12/04/2026 às 10h20

As agressões contra um jovem de 22 anos ocorreram na manhã deste sábado (11), no cruzamento das Avenidas Mamoré com Rio de Janeiro, bairro Lagoinha em Porto Velho.

O jovem contou que havia acabado de sair de um bar nas proximidades quando parou no semáforo, em seguida foi abordado por três criminoso que estavam em um carro modelo Prisma de cor prata.

Depois foi agredido e deixado em um terreno baldio, na sequência o bando fugiu levando o celular e a moto Honda Fan 150 da vítima. O jovem ferido com lesões nas pernas, braços e cabeça.

Através da placa do carro a PM chegou até a proprietária do mesmo que informou que o veículo estava de posse do ex-marido, identificado como vulgo “Pezão”, morador do bairro São Sebastião.