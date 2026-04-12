Diretor do SENAR morre em acidente na BR 364 em Presidente Médici

Por Folha do Sul

Publicada em 12/04/2026 às 10h00

Um funcionário do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), morador de Porto Velho, morreu na tarde deste sábado, 11, após capotar a picape que estava dirigindo em um trecho da BR 364 nas proximidades da Casa da Uva, a pouco mais de 10 km da cidade de Presidente Médici.



Segundo apurou a reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE, a caminhonete Toyota Hilux estava sendo dirigida pelo diretor da arrecadação da entidade, que integra o Sistema S e morreu preso às ferragens.



A bordo do veículo, além do acidentado que foi a óbito, e que se chamava José Renato Silva Ramos, de 52 anos, Ramos, também estava a jornalista identificada como Maria Odete, 28, que igualmente prestava serviços à instituição.



De acordo com uma fonte do próprio SENAR, ouvida por telefone pelo FOLHA DO SUL ON LINE, picape teria aquaplanado em um trecho do asfalto onde a água da chuva tinha ficado empossada. Descontrolada ao passar pelo local alagado, a picape rodopiou, atravessou a pista e foi parar do outro lado, às margens da rodovia.



Os dois funcionários tinham participado, na noite anterior, de uma feira de negócios que está acontecendo na cidade de Cerejeiras, e também teriam passado por um rodeio em Colorado do Oeste, antes de pegar a estrada em direção a Porto Velho.



O corpo do acidentado foi levado para Porto Velho, onde será sepultado. A sobrevivente, que não sofreu ferimentos graves, segue internada no Hospital Municipal de Presidente Médici.

