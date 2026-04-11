Prefeitura realizar ação do CadÚnico na APAE de Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 11/04/2026 às 11h23

A Prefeitura de Porto Velho realizou, nos dias 8 e 9 de abril, um mutirão de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A ação foi coordenada pela Central do CadÚnico, vinculada à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias).

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância da ação para a população. “Estamos levando os serviços públicos até as pessoas, especialmente aquelas que enfrentam mais dificuldades de acesso. Esse trabalho garante inclusão, dignidade e acesso aos direitos sociais”.

Durante o atendimento, foram realizados registros e atualizações cadastrais, além da emissão da Carteira do Idoso e da Carteira Municipal da Pessoa com Deficiência. A iniciativa ocorreu após solicitação do vereador Pastor Bruno Luciano.

O Cadastro Único é o principal instrumento para identificação de famílias de baixa renda e garante acesso a programas sociais do Governo Federal, como Bolsa Família e Pé-de-Meia.

Também foi reforçada a emissão da Carteira Municipal da Pessoa com Deficiência, que pode ser solicitada por meio de pré-cadastro online. Após a validação das informações, o documento é disponibilizado em formato digital ou pode ser impresso em uma unidade do CRAS.

O gerente do Cadastro Único, Clóvis Henrique da Silva, destacou a importância da ação. “Levar o atendimento até a APAE garante acesso direto aos serviços e reduz dificuldades enfrentadas por essas famílias. É uma forma de aproximar o poder público de quem mais precisa”.

A secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz, reforçou o compromisso com a inclusão.“Nosso objetivo é garantir atendimento digno e acessível, ampliando o alcance das políticas públicas sociais no município”.

A ação integra a estratégia da Prefeitura de ampliar o acesso aos serviços sociais e fortalecer o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.