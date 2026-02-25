Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/02/2026 às 16h50

A disputa por um lugar na próxima fase do Campeonato Rondoniense Sicredi Série A 2026 entra em momento decisivo neste meio de semana, quando um confronto direto pode definir o último classificado às semifinais. Rondoniense Social Clube e Barcelona Futebol Clube se enfrentam na capital, e a vaga será assegurada ao Rondoniense em caso de vitória.

Enquanto isso, a luta na parte de baixo da tabela coloca frente a frente SE União Cacoalense e Sport Club Genus de Porto Velho. As duas equipes ainda não venceram na competição e duelam para evitar o rebaixamento, em partida marcada para o Estádio Aglair Tonelli, em Cacoal.

A décima rodada ocorre com três clubes já garantidos na fase seguinte. Ji-Paraná Futebol Clube, Gazin Porto Velho Esporte Clube e Guaporé Futebol Clube asseguraram a classificação antecipadamente. Nesta rodada, o Guaporé não entra em campo.

A programação da semana começa na quarta-feira (25), quando União Cacoalense e Genus jogam às 19h30. No mesmo dia, às 19h, Barcelona e Rondoniense se enfrentam no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já o confronto entre Gazin Porto Velho EC e Ji-Paraná FC ficou para o dia 4, às 20h, no Aluízão, devido à participação do time da capital na Copa do Brasil.