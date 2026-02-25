Defesa Civil alerta para possibilidade de chuvas intensas no próximo sábado, 28

A Prefeitura de Jaru, por meio da Defesa Civil, informa que o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, emitiu o alerta amarelo para chuvas intensas no próximo sábado, 28.

O alerta amarelo significa perigo potencial, com chuva forte e possibilidade de vento intenso. A Defesa Civil monitora a situação em tempo real e orienta os moradores a ficarem atentos às informações que serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Jaru, por meio do site www.jaru.ro.gov.br, Instagram e Facebook.

Em caso de emergência, é preciso entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193.