No Dia do Agronegócio, Porto Velho destaca a força da agricultura familiar

Celebrado em 25 de fevereiro, o Dia do Agronegócio destaca um setor que, em Porto Velho, tem base sólida na agricultura familiar. Na capital de Rondônia, milhares de pequenos produtores garantem o abastecimento urbano, movimentam a economia rural e preservam a vocação agrícola do município, realidade evidenciada por ações contínuas da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura - Semagric.

A gestão municipal está ampliando políticas públicas estruturantes para o campo, com transporte gratuito da produção e de insumos como calcário, mecanização agrícola, cadastro e regularização do produtor rural, incentivo à comercialização nas feiras livres, apoio às mulheres do campo e estímulo a cadeias produtivas como leite, mel e hortifrutigranjeiros. O conjunto dessas ações fortalece a renda das famílias rurais e reduz custos de produção, permitindo que o agricultor familiar permaneça no campo com dignidade e produtividade.

Um desses programas é o do transporte gratuito da produção, que assegura o escoamento dos alimentos até os pontos de venda. Para o agricultor familiar Moisés Rocha do Carmo, morador do distrito de Nova Califórnia, a cerca de 360 quilômetros de Porto Velho, beneficiado pela iniciativa, o apoio logístico mudou a realidade da propriedade. “Antes a gente perdia parte da produção por falta de transporte. Hoje conseguimos levar tudo para a feira e garantir renda para a família”, relata.

Outra política transformadora é o programa de distribuição e transporte de calcário, que corrige o solo e aumenta a produtividade. Para o Pedro Galdino que é presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Gleba Caracol (Asprocar) da Linha 67, km 12 no distrito de Rio Pardo, o calcário vai muito além de um insumo agrícola. "Com o calcário e o apoio técnico aos agricultores, a terra responde e assim conseguimos produzir mais e melhor, e isso melhora nossa renda”, destaca.

A força da agricultura familiar também foi evidenciada em eventos como a Agrotec, realizada no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em 2025, que revelou o potencial produtivo e tecnológico do setor e consolidou Porto Velho como referência regional do agro amazônico.

Segundo o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, valorizar o pequeno produtor é estratégico para o desenvolvimento. “A agricultura familiar é a base do nosso agro. Quando o município garante políticas públicas, logística e assistência, fortalece a produção de alimentos e a economia local”, afirma.

O secretário adjunto, Guilherme Ubiratan, reforça que o trabalho contínuo no campo tem ampliado oportunidades e cadeias produtivas, tornando Porto Velho cada vez mais forte no setor rural.

Neste Dia do Agronegócio, Porto Velho mostra que o crescimento do agro começa no agricultor familiar, protagonista que produz alimentos, gera renda e sustenta o desenvolvimento da capital rondoniense.