Deputado Laerte Gomes participa da posse da nova Mesa Diretora do Parlamento Amazônico no Acre

Por Juliana Martins

Publicada em 25/02/2026 às 16h13

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) na solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Parlamento Amazônico (Foto: Assessoria Parlamentar)

Nesta quarta-feira (25), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou da solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Parlamento Amazônico, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em Rio Branco. Na ocasião, o parlamentar foi empossado como secretário-geral da instituição.

O deputado esteve à frente do colegiado durante o último biênio, período em que presidiu o Parlamento Amazônico, órgão que reúne parlamentares dos nove estados da Amazônia Legal, promovendo a integração regional e o debate de pautas estratégicas para o desenvolvimento sustentável da região.

Já o deputado estadual Afonso Fernandes (Solidariedade-AC) tomou posse como novo presidente do Parlamento Amazônico para o biênio 2026-2027, marcando o início de uma nova gestão que promete fortalecer ainda mais a união entre os estados amazônicos.

Como ex-presidente do colegiado, Laerte Gomes destacou a importância do protagonismo do Acre dentro da organização e reforçou a confiança na nova condução dos trabalhos.

“Esse momento concretiza todo o prestígio que o deputado Afonso possui e que fez com que ele fosse escolhido para comandar o Parlamento Amazônico. A bancada do Acre esteve em peso no nosso último congresso e mostrou a sua força, nos deu um exemplo de união e coletividade, e eu acredito que isso com certeza nos ajudará a chegar ainda mais longe. O trabalho e a visão do nosso novo presidente serão ferramentas importantes para que a gente siga desenvolvendo a Amazônia Legal”, afirmou.

A solenidade contou com a presença da governadora do Acre em exercício, Mailza Assis; do presidente da Aleac, Nicolau Júnior; do presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), Vilmar Zanchin; além de deputados estaduais e representantes de diversas entidades acreanas.

A participação de Laerte Gomes na cerimônia reforça o compromisso com a integração dos estados da Amazônia Legal e a continuidade do diálogo institucional em prol do desenvolvimento regional, da valorização das potencialidades locais e da construção de políticas públicas conjuntas para toda a região Norte.