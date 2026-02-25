Governo de Rondônia apresenta Plano Multinível de Prevenção aos Incêndios Florestais

Por Andréia Fortini

Publicada em 25/02/2026 às 16h26

Durante a 2ª reunião ordinária do Comitê Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (CEPCIF), o governo de Rondônia apresentou o Plano Multinível de Prevenção aos Incêndios Florestais, estruturado em ações integradas de educação ambiental, fiscalização e mobilização comunitária. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), estabelece metas claras: reduzir focos de calor, ampliar a integração entre Estado e municípios, sensibilizar a população e fortalecer a governança ambiental.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Plano Multinível consolida uma política pública permanente de enfrentamento às queimadas. “Estamos trabalhando com planejamento e integração. Educação ambiental, fiscalização e participação comunitária caminham juntas para proteger nossas florestas e garantir qualidade de vida à população”. A coordenadora da Ceam, Deigna Oliviak, reforçou que o engajamento social é peça-chave para mudar comportamentos e tornar o uso do fogo cada vez mais consciente e controlado em Rondônia.

SOBRE O PLANO

Os dados apresentados apontam redução de 82% nos índices de queimadas em relação a 2024

O plano prevê reuniões regionais com prefeitos e secretários, produção de materiais gráficos, criação das Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental (CIMEA) nos municípios, cursos para agentes ambientais voluntários e intensificação da divulgação em mídias locais. A metodologia está dividida em duas fases: de janeiro a junho, com foco em prevenção e campanhas educativas; e de julho a novembro, com fiscalização ostensiva e autuação de infratores, além de ações intensificadas durante o chamado “Setembro Cinza”.

RESULTADOS

Entre os resultados já apresentados pela Sedam estão 727 ações executadas, investimento superior a R$ 627 mil e alcance de mais de 145 mil pessoas. Os dados apontam ainda redução de 82% nos índices de queimadas em comparação ao mesmo período de 2024. O subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), coronel BM Andrey Vinícius Ribeiro Vaz, destacou que “o alinhamento estratégico entre prevenção e resposta rápida tem sido decisivo para conter os focos de incêndio”.