Prefeitura organiza atendimentos do Cadastro Único em Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 25/02/2026 às 16h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou na manhã desta quarta-feira (24), no auditório do Prédio do Relógio, reunião técnica voltada ao aprimoramento e à implementação das visitas unipessoais do Cadastro Único no município.

O encontro foi conduzido pelo Departamento de Proteção Social Básica da Semias e reuniu servidores inscritos no programa de visitas unipessoais, além dos coordenadores dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e do Cadastro Único (CadÚnico).

A reunião contou com a presença do assessor intersetorial da Prefeitura, Milton Neves, que assegurou o apoio da gestão para dotar os Cras das condições necessárias para a execução das atividades.

Durante a reunião, foram apresentadas orientações operacionais e alinhamentos estratégicos para o desenvolvimento das ações em campo, incluindo instruções técnicas para realização das visitas domiciliares, organização e formação das equipes de trabalho e definição das áreas territoriais de atuação, garantindo maior eficiência e cobertura do serviço.

Iniciativa visa qualificar o processo de averiguação e atualização cadastral das famílias unipessoais

A iniciativa tem como objetivo qualificar o processo de averiguação e atualização cadastral das famílias unipessoais, assegurando maior precisão das informações inseridas no Cadastro Único e fortalecendo a gestão dos programas sociais no município.

Família unipessoal é aquela formada por apenas uma pessoa que vive sozinha em um domicílio, sendo responsável por si mesma, sem dividir renda ou despesas com outros moradores. No contexto do Cadastro Único, trata-se do cidadão que mora sozinho, possui renda própria (ou nenhuma) e mantém residência independente.

Segundo o diretor de Proteção Social Básica, Adonias Moeses, a ação reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência, a correta identificação do público atendido e o aprimoramento contínuo das políticas públicas de assistência social, contribuindo para que os benefícios cheguem de forma justa às famílias que realmente necessitam.

O Cadastro Único é o principal instrumento do Governo Federal para identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, sendo fundamental para o acesso a diversos programas sociais e para o planejamento das ações de inclusão e proteção social em Porto Velho.