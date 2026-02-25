Nova edição da Feira de Empreendedores nesta sexta-feira,27, valoriza produção do estado e fortalece economia local

Por Marina Espíndola

Publicada em 25/02/2026 às 16h18

Mais uma edição da Feira de Empreendedores acontece nesta sexta-feira (27), das 7h30 às 16h, na Rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, reunindo 70 expositores de diferentes segmentos. A iniciativa integra as ações estratégicas do governo de Rondônia para impulsionar o empreendedorismo, ampliar oportunidades e fomentar o desenvolvimento econômico sustentável em todas as regiões, fortalecendo a economia local e valorizando quem produz no estado.

A Feira de Empreendedores, realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), tem se consolidado como uma importante vitrine para os pequenos negócios, promovendo geração de renda, incentivo ao consumo local e a aproximação direta entre produtores e consumidores.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a feira integra o conjunto de políticas públicas voltadas ao incentivo do empreendedorismo e ao desenvolvimento socioeconômico. “Temos trabalhado para criar um ambiente cada vez mais favorável para quem deseja empreender. Quando apoiamos o pequeno negócio, estamos investindo diretamente no crescimento dos municípios, na geração de renda e na melhoria da qualidade de vida das famílias rondonienses”, ressaltou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Lauro Fernandes, salientou que o evento vai além da comercialização de produtos, fortalecendo conexões e impulsionando o crescimento sustentável dos negócios locais. “A Feira de Empreendedores é uma ponte entre quem produz e quem consome. Esse contato direto fortalece os negócios, amplia oportunidades e estimula a economia criativa. Nosso objetivo é oferecer estrutura e visibilidade para que cada empreendedor tenha condições reais de crescer com autonomia e dignidade.”

Durante o evento, a população poderá conferir diferentes segmentos, entre:

Artesanato

Agricultura familiar

Gastronomia

Produtos regionais

Produtos em geral e vestuário

INSCRIÇÕES PARA EXPOSITORES

Empreendedores interessados em participar das próximas edições podem realizar a inscrição por meio do aplicativo Rondônia Tem Tudo, ferramenta que facilita o acesso às políticas públicas de incentivo ao comércio e aos pequenos negócios. A expectativa é de grande participação do público, fortalecendo ainda mais a rede de empreendedores rondonienses e estimulando o crescimento da economia regional.