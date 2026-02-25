Inscrições abertas para o Campeonato Setor Norte 2026 ocorre até o dia 5 de março

Por Assesoria

A alma do nosso futebol de várzea está de volta mais viva que nunca. O Campeonato Setor Norte 2026 não é só uma competição, é a dignidade do trabalhador que joga pelas tardes, é o sonho do garoto que quer ser jogador, é a comunidade inteira parada para ver o jogo do seu time. É o grito de "VAI PRA CIMA DELES" ecoando nos domingos de sol.

E nesta edição, a SEMELC veio com TUDO:

Inscrições 100% GRATUITAS - porque talento não se paga, se reconhece

Premiações que valorizam quem luta até o fim - do 1º ao 4º lugar, todo mundo ganha

Kit completo de materiais para cada equipe - com bolsa térmica, garrafas e faixa de capitão pra você se sentir profissional de verdade

ATENÇÃO, EQUIPES DO NORTE: As inscrições vão até 05 de março! Não deixe seu time de fora dessa história.

Série A ou Série B, o que importa é a entrega em campo, é o suor no gramado, é o orgulho de representar seu bairro. É aquele momento em que o juiz apita e tudo que existe é a bola rolando e o coração batendo forte.

A Prefeitura de Espigão D’Oeste acredita que o esporte transforma vidas, une famílias e fortalece nossa cultura. Por isso investimos em cada chute, em cada defesa, em cada vitória, e também em cada derrota que ensina.

