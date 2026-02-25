Vilhena supera o Nacional fora de casa e avança na Copa do Brasil Sub-17

O Vilhena conseguiu um feito inédito, na tarde desta terça feira o representante de Rondônia na Copa do Brasil Sub-17 superou o Nacional - AM fora de casa e avançou para a segunda fase da competição. Após empate em 1 a 1 no tempo normal no estádio Carlos Zamith, em Manaus, o Vilhena garantiu a classificação para a segunda fase da competição o time amazonense nos pênaltis por 4 a 3.
Agora na próxima fase o Vilhena enfrenta o Monte Roraima que passou pela equipe da Tuna Luso do Pará, a primeira partida será no dia três de março em Rondônia e no 10 de março o jogo da volta em Roraima.
Jogando em casa, o Nacional buscou mais o ataque no início da partida, aos oito minutos, após a bola bater na defesa do Vilhena ela sobrou para João Pedro quase na linha de fundo. Mesmo sem ângulo, ele finalizou e fez o goleiro Negretti trabalhar. Na jogada seguinte, cobrança de escanteio, Arthur tocou de letra no primeiro poste e Nicolas cabeceou por cima do gol, e quase saiu o gol do Leão amazonense. Mas aos 12 minutos foi o Vilhena que marcou, Maicon cruzou da esquerda, a bola bateu em Paulo e foi para o fundo das redes, gol contra do zagueiro do Naça. Vilhena 1 a 0 Vilhena no primeiro tempo.
Após o intervalo, o Nacional foi em busca do empate e não demorou muito para os amazonenses comemorarem o gol de empate, aos 22 Marquinho cobrou escanteio e Wenderson cabeceou para deixar tudo igual. As duas equipes ainda tiveram oportunidades para marcar, mas no tempo normal ficou tudo igual.
Nas penalidades o Nacional converteu três cobranças com Eber, Paulo e Paquetá. Marquinho e Pedro desperdiçaram as cobranças. Já pelo Vilhena, Fumaça, Bruno, Erick e Maicon marcaram, enquanto, Sávio perdeu, mas no final melhor para o Vilhena que venceu por 4 a 3 e avançou para a fase seguinte da Copa do Brasil Sub-17.
