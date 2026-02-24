Guaporé enfrenta o Juventude pela segunda fase da Copa do Brasil

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 14h03

O Guaporé Futebol Clube, de Rolim de Moura, já tem definido o adversário na segunda fase da Copa do Brasil 2026. A equipe rondoniense vai encarar o Juventude, do Rio Grande do Sul, em confronto único marcado para o dia 5 de março, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A classificação do time de Rondônia foi confirmada na noite de quarta-feira (18), na Arena da Floresta, em Rio Branco, após empate no tempo normal e vitória nas cobranças de pênaltis diante do Galvez, do Acre.

Pelo regulamento da competição, a vaga para a terceira fase será decidida em jogo único. Em caso de igualdade no placar, a definição ocorre nas penalidades.

O Guaporé é um dos clubes que seguem representando Rondônia na competição nacional nesta etapa, ao lado do Ji-Paraná, que também permanece no torneio. O confronto no Rio Grande do Sul coloca a equipe rondoniense diante de um adversário que disputa as principais competições do futebol brasileiro, em partida fora de casa.