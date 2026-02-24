Prefeitura informa à população a mudança de endereço da sede do Cadastro Único

Por Decom/PMA

Publicada em 24/02/2026 às 14h45

A unidade passa a funcionar na Avenida Jamari, nº 4455, Setor 02, oferecendo um espaço mais adequado para o atendimento à população e para a realização dos serviços vinculados aos programas sociais do Governo Federal.

O horário de atendimento permanece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

A Prefeitura reforça que o Cadastro Único é a principal porta de acesso a diversos programas sociais e que a mudança tem como objetivo melhorar a organização, o acolhimento e a qualidade do atendimento às famílias de Ariquemes.

Para mais informações (69) 99923-1662.