Município executa intervenção na Avenida Farquhar após pontos de instabilidade

Por Maximus Vargas

Publicada em 24/02/2026 às 16h13

Um rompimento de bueiro provocou desabamentos e deslizamentos na Avenida Farquhar, próximo ao Mercado Cai N'agua de Porto Velho, comprometendo a estrutura da via e exigindo a interdição imediata por questões de segurança. O problema impactou diretamente o tráfego da região, que utilizava o local como rota alternativa, resultando em congestionamentos de aproximadamente 50 minutos nos horários de pico.

Diante da situação, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), iniciou intervenção emergencial para minimizar os transtornos e garantir a segurança da população. Como a via interditada era uma das duas principais rotas de acesso, todo o fluxo foi desviado para a Estrada do Santo Antônio, o que tem provocado aumento significativo no volume de veículos na região, no horário de pico.

O prefeito Léo Moraes afirmou que a gestão municipal está acompanhando de perto a situação e trabalhando para restabelecer a normalidade o mais breve possível. “Nossa prioridade é garantir a segurança das pessoas e resolver o problema com responsabilidade. Estamos atuando com nossas equipes técnicas para que, assim que as condições do rio permitirem, possamos recuperar a via e devolver esse acesso à população”.

Ações no trânsito

Para reduzir os impactos no trânsito, a Semtran adotou medidas técnicas, como:

Proibição temporária de conversão à esquerda para quem vem pela Prudente de Morais em direção à Estrada do Santo Antônio;

Diminuição do número de rotas conflitantes no cruzamento;

Também será feito o aumento do tempo semafórico no cruzamento da Rio de Janeiro com Prudente de Morais, buscando melhorar a fluidez e reduzir o tempo de espera;

Agentes de trânsito permanecem no local diariamente, das 6h30 às 8h, para orientar condutores e reforçar a segurança viária.

O secretário da Semtran, Iremar Torres, explicou que o trecho afetado apresenta risco de novos deslizamentos, principalmente por conta do período chuvoso e do nível elevado do rio. “Essa região sofreu desabamentos após o rompimento do bueiro e o local pode ter um rompimento ainda maior. O bueiro está submerso e abaixo do leito da via. Precisamos que o nível do rio baixe para realizar a intervenção definitiva. Até lá, orientamos que a população não trafegue pelo trecho interditado”, destacou.

A estimativa é de que a normalização completa ocorra em cerca de 50 dias, considerando o prazo necessário para execução da obra após a redução do nível do rio.

Enquanto isso, a Prefeitura orienta que os motoristas saiam mais cedo de casa e busquem rotas alternativas sempre que possível. A gestão municipal reforça o pedido de paciência e colaboração da população até que a intervenção definitiva seja concluída.