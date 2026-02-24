Aulas de 17 turmas de cursos técnicos que motivam jovens para ingressar no mercado de trabalho tem início, em Porto Velho

Por João Albuquerque

Publicada em 24/02/2026 às 16h12

A ampliação da oferta de cursos técnicos em Porto Velho atrai cada vez mais estudantes da Capital que buscam a inserção no mercado de trabalho. Tiveram início na segunda-feira (23), as aulas de 17 novas turmas distribuídas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec), do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) e nos polos da instituição de ensino, as escolas Rio Branco e Flora Calheiros.

O ensino técnico amplia as chances do estudante crescer profissionalmente, pois, habilita o aluno para uma profissão, combinando teoria e prática. Com conhecimento e o diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o formando tem uma rápida inserção no mercado de trabalho com melhores salários e mais vantagens do que quem tem apenas o ensino médio.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, quanto mais cidadãos capacitados mais investimentos são atraídos, porque as empresas buscam mão de obra qualificada. “Com formação, o trabalhador ocupa postos de trabalho ou abre o próprio negócio, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico”, salientou, acrescentando que o ensino profissionalizante vem contribuindo para Rondônia ser atualmente um dos estados com menor taxa de desemprego no país.

Ensino técnico é opção para quem busca uma nova profissão, conforme as tendências do mercado de trabalho

MUDANÇA DE CARREIRA

Com foco nesse cenário otimista, a estudante Nathalia Barros, 17 anos, quer largar na frente para assegurar uma oportunidade mais rápida. “Estou no 3º ano do ensino médio e muitos colegas de sala querem fazer o Curso Técnico em Informática, quando concluírem, e eu já me antecipei”, declarou a moradora do Bairro São Sebastião I, em Porto Velho, que optou por informática por ser uma área que tem alta empregabilidade.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, além de contemplar jovens em início de carreira, o ensino técnico está motivando quem está na ativa a voltar aos estudos. “Muitos trabalhadores estão optando pela reconversão profissional, ou seja, a mudança de área para acompanhar as transformações em curso na sociedade, cada vez impactada pelas inovações”, ressaltou, acrescentando que o ensino técnico é uma assertiva decisão para quem vislumbra uma carreira de sucesso.

Principais vantagens do ensino técnico:

Rapidez no Mercado de Trabalho: com duração de 1 a 2 anos, os cursos técnicos permitem que você se qualifique e comece a atuar mais rápido que uma graduação;

Foco Prático: diferente do ensino superior, o técnico foca no “fazer”, simulando a rotina profissional;

Alta Empregabilidade: 7 em cada 10 alunos de cursos técnicos saem empregados, sendo muito procurados por indústrias, tecnologia e saúde;

Flexibilidade de Carreira: oferece possibilidade de atuar como funcionário ou empreender, prestando serviços técnicos;

Base para Faculdade: funciona como um excelente passo inicial para entender a área antes de decidir por uma graduação, servindo também para aprimorar o currículo;

Validade Nacional: o diploma técnico tem validade em todo o Brasil;

Gratuidade: no Idep os cursos técnicos são gratuitos.