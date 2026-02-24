Governo de Rondônia adere à VitrineGov e fortalece compartilhamento de boas práticas na gestão pública

Por Maria Luiza Amorim

O governo de Rondônia realizou, na segunda-feira (23), reunião técnica para dar início à implementação da Meta 01 – VitrineGov, no âmbito do Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI). A ação decorre da adesão ao Acordo MGI/ENAP nº 20/2025 e marca a integração do estado à plataforma nacional de gestão do conhecimento voltada ao compartilhamento de boas práticas no setor público. O encontro apresentou o fluxo de implementação, orientou os órgãos estaduais e definiu os próximos passos da iniciativa.

A adesão ao PNGI, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), tem como objetivo promover a melhoria da gestão pública, ampliar a cooperação federativa e viabilizar soluções em governo digital e inovação. No âmbito estadual, a agenda é conduzida pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), por meio da Diretoria de Gestão Estratégica e Políticas Públicas (DGEPP).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece a governança e valoriza as experiências desenvolvidas no estado. “Rondônia tem avançado na modernização da gestão pública. Integrar nossas práticas à VitrineGov significa dar visibilidade ao que está dando certo, compartilhar conhecimento e aprender com outras experiências, fortalecendo ainda mais as políticas públicas”, evidenciou.

A secretária da Sepog, Beatriz Basílio, ressaltou que a proposta contribui para estruturar e organizar iniciativas já implementadas pelos órgãos estaduais. “Nosso objetivo é apoiar as secretarias na identificação e sistematização de práticas com resultados concretos, para que possam ser compartilhadas em âmbito nacional. A VitrineGov é uma ferramenta estratégica de gestão do conhecimento e de valorização das entregas institucionais.”

PLATAFORMA

A VitriniGov funciona como repositório nacional de experiências bem-sucedidas na administração pública. A lógica da plataforma é evitar retrabalho institucional, organizar aprendizados e permitir que soluções adotadas por um órgão possam ser adaptadas e reaplicadas em outros contextos. Durante a reunião, foram apresentados os conceitos de gestão pública e inovação relacionados ao programa, bem como as orientações técnicas para submissão das iniciativas.

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A implementação ocorrerá em etapas. Inicialmente, será realizada a sensibilização e o alinhamento institucional junto às secretarias e órgãos do Executivo Estadual. Em seguida, a Sepog enviará Ofício Circular com orientações padronizadas e prazo formal para participação. A partir do envio do documento, cada órgão terá 30 dias para submeter iniciativas que apresentem método estruturado, entrega institucional, resultados alcançados e potencial de replicação. Após o prazo, a equipe da VitriniGov realizará a avaliação das propostas, considerando critérios de consistência, clareza e relevância. As iniciativas admitidas passarão a integrar o repositório nacional, ampliando a visibilidade das experiências desenvolvidas em Rondônia e fortalecendo o intercâmbio de soluções entre entes públicos.

APOIO INSTITUCIONAL

No âmbito da Sepog, a condução da agenda está sob responsabilidade da DGEPP, com a Gerência de Gestão Estratégica e Modernização Institucional (GGEMI) atuando como ponto focal operacional da iniciativa. A equipe prestará suporte técnico às unidades na padronização das informações e na organização do fluxo de submissão. Com a mobilização iniciada, o próximo passo será o envio do Ofício Circular às unidades do Executivo, abrindo oficialmente o prazo para apresentação das iniciativas que poderão representar Rondônia na VitriniGov.