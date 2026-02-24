Prefeitura leva serviços essenciais na zona Leste de PVH

Por Secom

Publicada em 24/02/2026 às 16h23

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, realizará, no próximo sábado (28), das 8h às 14h, o projeto Cidadania em Movimento, na escola estadual Mariana, à rua Carlos Reis, 9317, bairro São Francisco, levando mais de 20 serviços essenciais, para atender a população da zona Leste de Porto Velho.

O Projeto Cidadania em Movimento une esforços de várias secretarias municipais e instituições parceiras, todas comprometidas em fazer a iniciativa acontecer. Serão oferecidos os serviços:

- 2ª via de CPF e Título de Eleitor;

- Emissão da Carteira do Idoso; Id Jovem e do Autista;

- Emissão do Passe Livre estadual – DER;

- Emissão do BPC/LOAS

- Abertura e recuperação da conta gov.br;

- Carteira do Trabalho digital – STRE;

Moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos

- Registro Profissional – STRE;

- Emissão de relatório CNIS, CAGED – STRE

- Solicitação de emissão de 2ª via de Certidão de Nascimento e Casamento;

- Designer de Sobrancelha;

- Corte de Cabelo (Mas. e Fem.);

- Aferição de pressão e teste de glicemia

- Alistamento Militar – Junta Militar ;

- Orientação Psicossocial;

- Orientação Jurídica – OAB;

- Programa Mamãe Cheguei ;

- Serviço de orientação – Inclusão;

- Atualização e 1º Cadastro Único;

- Visitas unipessoais;

- Orientação Jurídica – DPU;

- Entre outros serviços.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Atendimento será limitado por senha, que serão entregues por ordem de chegada

O atendimento será limitado por senha. As senhas serão entregues por ordem de chegada. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento, não será aceito documento de União Estável e se divorciado apresentar a Certidão de Casamento com a averbação do divórcio; RG e CPF; Foto 3x4; Comprovante de Residência original; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.

Para a Carteira do Autista, são necessários, para os responsáveis ou titular: RG (Carteira de Identidade) e CPF, e.mail, comprovante de residência e requerimento assinado; e para o beneficiário: Certidão de Nascimento ou RG, CPF e Cartão do SUS, tipagem sanguínea e laudo médico, 1 foto 3X4.



Para as solicitantes dos benefícios do programa “Mamãe Cheguei” os documentos necessários são: Cadastro Único atualizado, RG, CPF e Cartão de Gestante; e para solicitar registro no Cadastro Único, os documentos são: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Declaração Escolar das crianças. Tudo original.

Serão oferecidos diverços tipos de serviços

A ação social conta com as parcerias: Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Secretaria Municipal Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), Ordem dos Advogados (OAB/RO), dentre outros.



O prefeito Léo Moraes destaca a importância do projeto, que em todas suas edições obteve expressiva adesão da população. “O Cidadania em Movimento reforça nosso compromisso de entregar aos cidadãos porto-velhenses serviços públicos de qualidade, gratuitos. Ações como essa são verdadeiros exercícios de cidadania”, afirmou.

“O programa Cidadania em Movimento foi criado com o objetivo de levar serviços essenciais à população, priorizando as áreas em situação de maior vulnerabilidade social. A iniciativa realiza atendimentos itinerantes em bairros e distritos de Porto Velho, ampliando o acesso gratuito a serviços públicos para quem mais necessita. A ação reforça o compromisso da gestão Léo Moraes com a promoção da cidadania e da inclusão social”, disse a secretária-adjunta da Semias, Tércia Marília.