Prefeitura de Jaru orienta população em casos de suspeita de Mpox

Publicada em 24/02/2026 às 16h33

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa e seguindo orientações da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia – Agevisa, alerta a população sobre o protocolo a ser seguido em caso de sintomas da Mpox.

A Mpox é uma doença causada pelo vírus Orthopoxvirus e se caracteriza pelo aparecimento de bolhas na pele e mucosas, podendo causar febre e dor de cabeça.

A transmissão ocorre por contato direto com as lesões, relações sexuais e também por meio de objetos e superfícies contaminadas. O período de incubação do vírus varia entre 05 e 21 dias.

Em caso de suspeita de Mpox, o paciente deve buscar atendimento médico em qualquer unidade de saúde do município e seguir todas as recomendações clínicas.