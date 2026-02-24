Porto Velho: Entrega dos kits didáticos na rede municipal é iniciado

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), divulgou o cronograma oficial de entrega dos Kits Didáticos 2026 às unidades escolares urbanas e parte das escolas da zona rural da rede municipal de ensino. A organização é coordenada pelo Departamento de Almoxarifado da secretaria, seguindo planejamento logístico definido para atender todas as unidades dentro do prazo estabelecido.
A distribuição acontece no período de 23 a 28 de fevereiro de 2026 e contempla o Kit I, destinado a estudantes da Creche e Pré-Escola, além de materiais específicos para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e para as Salas de Recurso.
Nesta etapa, receberão os kits as seguintes unidades escolares:
EMEIEFJornalista Fernando Escariz
EMEIEF Pequeno Polegar
EMEI Sementes do Araçá
EMEIEF Lar da Criança
EMEI Cosme e Damião
EMEI Eduardo Valverde Araújo Alves
EMEI Mãe Margarida
EMEI São Luiz Gonzaga
EMEI Eng. Walmer Adão Denny Siqueira
EMEI Professora Ronilza Cordeiro Afonso Dias
EMEI Professor Francisco Marto de Azevedo
EMEI Padre Zenildo Gomes da Silva
EMEI Professora Laudiceia Maria Lisboa Monteiro
EMEI Judith Holder
EMEI Odilia Pereira de Oliveira II
EMEIEF Tarumã
EMEI Pequeno Mestre
EMEI Meu Pequeno Jones
EMEI Moranguinho
EMEI Moisés Ferreira Neto
EMEI Canto do Uirapuru
EMEI Nova República
Os kits didáticos são compostos por materiais pedagógicos adequados à faixa etária atendida, contribuindo para o desenvolvimento das atividades em sala de aula desde o início do ano letivo, com atenção especial à inclusão e ao atendimento educacional especializado nas unidades da rede municipal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!