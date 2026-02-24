Porto Velho: Entrega dos kits didáticos na rede municipal é iniciado

Por Jhon Silva

Publicada em 24/02/2026 às 16h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), divulgou o cronograma oficial de entrega dos Kits Didáticos 2026 às unidades escolares urbanas e parte das escolas da zona rural da rede municipal de ensino. A organização é coordenada pelo Departamento de Almoxarifado da secretaria, seguindo planejamento logístico definido para atender todas as unidades dentro do prazo estabelecido.

A distribuição acontece no período de 23 a 28 de fevereiro de 2026 e contempla o Kit I, destinado a estudantes da Creche e Pré-Escola, além de materiais específicos para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e para as Salas de Recurso.

Nesta etapa, receberão os kits as seguintes unidades escolares:

EMEIEFJornalista Fernando Escariz

EMEIEF Pequeno Polegar

EMEI Sementes do Araçá

EMEIEF Lar da Criança

EMEI Cosme e Damião

EMEI Eduardo Valverde Araújo Alves

EMEI Mãe Margarida

EMEI São Luiz Gonzaga

EMEI Eng. Walmer Adão Denny Siqueira

EMEI Professora Ronilza Cordeiro Afonso Dias

EMEI Professor Francisco Marto de Azevedo

EMEI Padre Zenildo Gomes da Silva

EMEI Professora Laudiceia Maria Lisboa Monteiro

EMEI Judith Holder

EMEI Odilia Pereira de Oliveira II

EMEIEF Tarumã

EMEI Pequeno Mestre

EMEI Meu Pequeno Jones

EMEI Moranguinho

EMEI Moisés Ferreira Neto

EMEI Canto do Uirapuru

EMEI Nova República

Os kits didáticos são compostos por materiais pedagógicos adequados à faixa etária atendida, contribuindo para o desenvolvimento das atividades em sala de aula desde o início do ano letivo, com atenção especial à inclusão e ao atendimento educacional especializado nas unidades da rede municipal.