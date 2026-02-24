Andressa Urach anuncia terceiro casamento e diz que deixará conteúdo adulto: “Parei com os jobs”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 16h05

Andressa Urach usou as redes sociais para compartilhar mudanças pessoais e profissionais após oficializar o terceiro casamento. A influenciadora afirmou que pretende priorizar a vida a dois, construir uma família e encerrar a produção de conteúdo adulto.

Segundo ela, o novo relacionamento representa a realização de um projeto antigo.

“Todos que me acompanham há anos sabem: eu sempre sonhei em construir uma família. Casar para sempre e ter filhos. Estou no meu terceiro casamento porque nunca aceitei menos do que eu mereço. E nunca vou aceitar. Espero, de coração, que esse seja eterno, que a gente envelheça junto, de mãos dadas”

A ex-participante de realities declarou que decidiu interromper trabalhos e parcerias por respeito ao marido e ao casamento.

“Por respeito ao meu marido e ao nosso relacionamento, eu parei com os jobs e com as colabs. Escolhi ser esposa, ser fiel e honrar o que estamos construindo”

Além das mudanças na vida afetiva, Andressa relatou enfrentar um período delicado em relação à saúde mental. De acordo com ela, um processo judicial envolvendo uma igreja tem impactado seu equilíbrio emocional.

“Estou vivendo uma fase delicada da minha saúde mental, principalmente por causa do processo contra a igreja. Mas ser amada, cuidada e respeitada em meio a tudo isso tem sido um remédio para a minha alma”

A influenciadora não detalhou prazos ou próximos passos profissionais, mas indicou que a prioridade, neste momento, será o casamento e a reorganização da vida pessoal.