Fernanda Lima relata embate com Rodrigo Hilbert sobre independência dos filhos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 16h00

A proximidade da maioridade dos gêmeos João e Francisco colocou Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert em lados diferentes de uma discussão doméstica: afinal, os filhos devem sair de casa quando crescerem ou podem permanecer com os pais por tempo indeterminado? O tema foi revelado pela apresentadora durante participação no podcast “terapiRa”.

Segundo Fernanda, ela acredita que os filhos precisam ser incentivados a conquistar autonomia, enquanto Hilbert tende a adotar uma postura mais acolhedora, priorizando a permanência dos jovens no ambiente familiar.

Para estimular responsabilidade prática, a apresentadora contou que organizou uma viagem à Europa pensada como experiência de transição.

“Fiz uma viagem com eles [para a Europa], que era uma viagem para eles fazerem sozinhos, mas fiz questão de ir junto para dar aquele, pontapé, um rito de passagem. [Poder] olhar e falar: 'Acho que se forem sozinhos para a vida, não vão fazer feio'. Vão saber lavar, secar uma roupa, lavar louça, limpar a casa, fazer comida... não ficar dependendo de uma namorada que depois vai virar aquela mulher que fica fazendo as coisas domésticas de casa"

Apesar da iniciativa, ela reconheceu que ainda não percebe plena independência nos filhos.

“Porque estou longe de ver isso neles”

A divergência ficou mais evidente após uma conversa familiar em que, segundo Fernanda, o ator comentou:

"Vocês nem precisam morar sozinhos, podem morar com a gente pelo resto da vida"

Para a apresentadora, esse tipo de discurso pode gerar efeitos pedagógicos indesejados.

“Por mais que a gente ame, queira bem e queira estar junto, isso não é exatamente uma boa pedagogia, porque que tipo de ser humano estamos criando quando a gente fala: 'Vocês não precisam fazer nada'; 'Fiquem aqui que a gente vai lavar suas roupas'; ou 'Vamos cuidar de vocês, só para ter vocês perto'?"

Embora Hilbert tenha dito que falava em tom de brincadeira, Fernanda afirmou que considera o assunto sério.

"Isso não é brincadeira não, é coisa muito séria"

O casal, conhecido por compartilhar aspectos da vida familiar publicamente, expôs visões distintas sobre o momento de transição dos filhos para a vida adulta.