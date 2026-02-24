REVIRAVOLTA NA POLÍTICA: Povo lança Delegado Camargo como pré-candidato ao Governo

Por Assessoria

Publicada em 24/02/2026 às 17h05

A política de Rondônia entrou oficialmente em um cenário de reviravolta. Nesta terça-feira, o anúncio da pré-candidatura do deputado estadual Delegado Camargo ao Governo do Estado provocou um impacto direto no tabuleiro político e atingiu em cheio os grupos tradicionais que há anos controlam o poder.

O movimento não partiu de acordos partidários nem de articulações de bastidores. Foi o povo quem lançou Delegado Camargo como pré-candidato. A decisão nasce de um sentimento coletivo de esgotamento com a velha política, marcada por promessas repetidas, resultados insuficientes e distanciamento da realidade enfrentada pela população.

Atual deputado estadual, Camargo construiu sua trajetória política enfrentando o sistema por dentro. Na Assembleia Legislativa de Rondônia, tornou-se referência por denúncias, cobranças diretas e posicionamentos firmes, especialmente nas áreas onde o Estado mais falha hoje, saúde pública e segurança pública. Essa postura o colocou em rota de colisão com estruturas políticas consolidadas, mas ao mesmo tempo o aproximou da população.

O que se viu nos últimos meses foi um crescimento contínuo da pressão popular para que Camargo desse um passo maior. Em encontros, audiências, visitas ao interior e conversas diretas com a sociedade, o pedido se repetiu. Rondônia precisa mudar. Precisa de alguém que enfrente o sistema, reorganize o Estado e governe com autoridade, coragem e decisão. Diante desse cenário, o deputado assumiu a responsabilidade e colocou seu nome à disposição.

A reação foi imediata. A pré-candidatura de Delegado Camargo abalou os velhos políticos, que viram ruir a narrativa de que o poder permaneceria restrito aos mesmos grupos. O surgimento de um nome fora do sistema, com respaldo popular real e capacidade comprovada, representa um duro golpe para quem apostava na continuidade do modelo atual.

Camargo afirma que Rondônia não precisa de mais discursos, precisa de comando. Segundo ele, a saúde pública exige gestão firme, prioridade orçamentária e respeito ao cidadão. A segurança pública exige enfrentamento ao crime, valorização das forças policiais e políticas claras. O governo, segundo o pré-candidato, precisa voltar a servir ao povo, e não a interesses políticos.

O apoio que sustenta essa pré-candidatura não é simbólico nem circunstancial. Ele se manifesta concretamente em diferentes regiões do estado, unindo trabalhadores, servidores públicos, profissionais da saúde, agentes de segurança e famílias que já não acreditam na velha política. Para esses setores, o Delegado Camargo é a solução possível, viável e necessária para mudar Rondônia.

Ao anunciar sua pré-candidatura ao Palácio do Rio Madeira, Delegado Camargo consolida um novo cenário político no estado. A mensagem é clara. A política virou. O sistema foi atingido. E, desta vez, foi o povo quem decidiu lançar o nome que representa ruptura, força e transformação para o futuro de Rondônia.