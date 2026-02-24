Deputado Alex Redano solicita operação tapa buracos na RO-460 entre a BR-421 e Buritis

Por Mateus Andrade

Publicada em 24/02/2026 às 16h23

Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo de Rondônia, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, solicitando a realização urgente de operação tapa buracos na Rodovia RO-460, no trecho compreendido entre a BR-421 e o município de Buritis.



Segundo o parlamentar, a estrada apresenta diversos buracos ao longo do percurso, situação que compromete a segurança de motoristas e motociclistas, além de causar prejuízos materiais e aumentar o risco de acidentes.



Redano destacou que a RO-460 é uma importante via de ligação regional, fundamental para o deslocamento da população e para o escoamento da produção agrícola. Ele ressaltou que a recuperação da rodovia é necessária para garantir melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para quem depende da estrada.



O deputado reforçou ainda que a realização dos serviços pelo DER é essencial para melhorar a mobilidade e contribuir com o desenvolvimento econômico da região. Segundo ele, a manutenção adequada das rodovias é uma das principais demandas apresentadas pela população do interior.