Evaristo Costa descarta comando de reality de Boninho: “Infelizmente, não deu certo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 15h55

Após especulações sobre um possível retorno à TV aberta, Evaristo Costa afirmou que não firmou contrato para comandar o reality “Casa do Patrão”, projeto desenvolvido por Boninho para a Record. O jornalista utilizou os stories do Instagram nesta terça-feira (24) para esclarecer a situação.

Segundo ele, houve conversas com a emissora, mas as tratativas não evoluíram para assinatura de contrato. Em tom bem-humorado, comentou os boatos.

“Bom, eu sou jornalista, e ninguém melhor do que eu pra dar uma notícia sobre mim mesmo, não é?”

Fora da televisão aberta há quase uma década, Evaristo explicou que recebeu propostas ao longo dos anos, mas optou por não aceitar.

“Recebi muitas propostas nesse tempo, respeitei todas. Mas não aceitei, porque elas não foram tão irresistíveis a ponto de eu interromper as minhas férias”

Ao mencionar o convite feito em janeiro, ele relatou que o processo teve idas e vindas.

“Eu dei várias entrevistas durante o Carnaval, dizendo que contrato bom é contrato assinado. Um desafio pra mim” “Foram várias conversas super amistosas, eu pensei, recuei, recusei duas vezes. E nessa terceira tentativa, eu venho falar da minha própria boca, a manchete: Evaristo Costa segue de férias”

“Infelizmente, não deu certo. Eu agradeço à Rede Record, à Disney pelo carinho, pela paciência. Agradeço ao Boninho pela confiança em mim. E a gente aqui segue juntos nas redes sociais”

O reality “Casa do Patrão” tem estreia prevista para o segundo trimestre, após o fim do “Big Brother Brasil 26”. A proposta prevê três ambientes com níveis distintos de conforto, definidos por critérios de liderança e convivência. A cada semana, um participante assume o papel de “patrão”, com poder de decisão sobre os demais. Segundo Boninho, a ideia é investir em um formato mais próximo da realidade cotidiana.