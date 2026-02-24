Rússia acusa Ucrânia de buscar arma nuclear com ajuda de França e Reino Unido;

Por G1

Publicada em 24/02/2026 às 15h55

A Rússia acusou nesta terça-feira (24) a Ucrânia de tentar conseguir armas nucleares com a ajuda de França e do Reino Unido. Os governos ucraniano, francês e britânico rejeitaram a acusação, que Kiev chamou de "absurda".

A acusação ocorreu no aniversário de 4 anos da guerra da Ucrânia e decorreu de um relatório do serviço de inteligência externa da Rússia (SVR) divulgado nesta terça-feira. Também nesta terça, Zelensky afirmou que a Rússia não conseguiu alcançar seus objetivos de guerra, e o Kremlin prometeu continuar conflito até isso acontecer.

Em comunicado, o SVR afirmou que Reino Unido e França estariam “trabalhando ativamente” para buscar fornecer à Ucrânia ogivas nucleares e sistemas de lançamento, e em seguida fazer parecer que Kiev as teria obtido por conta própria.

Segundo o SVR, Londres e Paris acreditam que Kiev se colocaria em uma melhor condição nas negociações para encerrar a guerra "se possuísse uma bomba nuclear ou, ao menos, uma chamada 'bomba suja'". No entanto, o órgão russo de informação não apresentou provas para sustentar a afirmação.