Prefeitura conclui audiência do 3º quadrimestre de 2025

Por Jairo Ardull

Publicada em 24/02/2026 às 15h12

A Prefeitura de Ji-Paraná, com a coordenação da Controladoria Geral do Município (CGM), promoveu, na segunda-feira (23), audiência pública (AP) para prestação de contas da administração municipal. A AP foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP) para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao 3º quadrimestre de 2025.

A vice- prefeita Marley Muniz afirmou que as audiências cumprem o papel de dar transparência às ações realizadas pela prefeitura no período de setembro, outubro e novembro e dezembro do ano passado. Segundo ela, a iniciativa envolve o trabalho de dezenas de servidores no acompanhamento, avaliação e divulgação da prestação de contas.

“Para além da legislação que o município tem que cumprir, essa é uma oportunidade de trazer informações e esclarecimentos e tornar mais transparente a gestão pública da nossa cidade. Por isso, é tão importante que a população e todos os segmentos da sociedade participem de todas as audiências”, frisou Marley Muniz.

“Temos que reforçar o fato que as audiências para prestação de contas são instrumentos para avaliação de tudo que está sendo feito pela Prefeitura de Ji-Paraná. Por isso, ressaltamos, é tão importante a presença de representantes da comunidade, do judiciário e do legislativo nelas, para haver questionamentos e esclarecimentos sobre como foram investidos os recursos públicos”, acrescentou Priscila Martins Nascimento, titular da CGM.