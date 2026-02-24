Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 14h00

O início da temporada do Regional Norte de Motocross de Rondônia está marcado para os dias 28 de fevereiro e 1º de março, em Guajará-Mirim, onde será realizada a primeira etapa do campeonato. A programação deverá mobilizar competidores de diferentes regiões do Estado, além de equipes técnicas, familiares, patrocinadores e público visitante, o que tende a refletir em maior ocupação da rede hoteleira e aumento no movimento de restaurantes, lanchonetes e postos de combustível. Também é esperada a participação de vendedores ambulantes, que tradicionalmente aproveitam grandes eventos esportivos para ampliar a renda.

Seis categorias compõem a disputa nesta etapa, entre elas Nacional Força Livre, Importada MX3 para pilotos acima de 35 anos, Nacional 125cc a 200cc para competidores a partir de 14 anos, além das classes MX Júnior e Feminina, Mirim para até 12 anos e Importada Força Livre. A diversidade de modalidades deve contribuir para a presença de público de diferentes faixas etárias.

A competição integra o calendário oficial organizado pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero), que prevê a realização de etapas ao longo do ano em municípios com tradição no esporte, como Ariquemes, Machadinho do Oeste, Cacoal e Ouro Preto do Oeste.

Para a organização, a edição atual apresenta expectativa de aumento no número de pilotos inscritos, acompanhando a expansão do campeonato.