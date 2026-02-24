Desconto máximo de 20% no IPTU 2026 vence no dia 27 de fevereiro em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 24/02/2026 às 14h50

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) reforça o alerta aos contribuintes: o maior desconto do IPTU 2026, de 20%, é válido somente até o dia 27 de fevereiro. Após essa data, o imposto continua com descontos progressivos, mas em percentuais menores, conforme o calendário oficial estabelecido em decreto municipal.

O benefício é uma oportunidade direta de economia para o cidadão que optar pelo pagamento em cota única dentro do prazo inicial.

Onde retirar o boleto do IPTU 2026

O contribuinte pode emitir e retirar o boleto do IPTU das seguintes formas:

Presencialmente, no Setor de Tributação da Prefeitura nova de Rolim de Moura. Online, por meio do site oficial da Prefeitura, acessando o portal do contribuinte ou pelo WhatsApp (069) 3198-0031.

Descontos para pagamento em cota única

Quem pagar à vista garante descontos conforme a data de quitação:

• Até 27 de fevereiro de 2026: 20% de desconto

• Até 31 de março de 2026: 15% de desconto

• Até 30 de abril de 2026: 10% de desconto

• Até 29 de maio de 2026: 5% de desconto

• Até 30 de junho de 2026: sem desconto

Opção de parcelamento

O IPTU 2026 também poderá ser parcelado em até seis vezes, desde que o vencimento final não ultrapasse 30 de junho de 2026, respeitando o valor mínimo de ½ UPF por parcela, conforme previsto no decreto.

A Prefeitura orienta que os contribuintes não deixem para a última hora e aproveitem o prazo do dia 27 de fevereiro para garantir o maior desconto previsto em lei, mantendo o imposto em dia e contribuindo para o desenvolvimento do município.