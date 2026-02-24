DNIT anuncia nova data para início das obras de recuperação na BR-425

Por GUAJARÁ NOTÍCIAS

Publicada em 24/02/2026 às 15h08

Motoristas, transportadores, taxistas e usuários que dependem da BR-425 para acesso aos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim continuam enfrentando dificuldades em trechos críticos da rodovia federal. Após os alagamentos registrados no último inverno, intervenções emergenciais de aterramento foram executadas para elevar o greide da pista e mitigar novos pontos de inundação. No entanto, até o momento, não houve a recomposição da camada asfáltica definitiva, o que mantém a via em condições precárias de trafegabilidade.

A situação tem gerado reiteradas cobranças da classe política e do setor produtivo, sobretudo diante dos prejuízos operacionais relatados por empresas de transporte e profissionais autônomos que utilizam diariamente o corredor logístico.

Na tarde desta segunda-feira (23), a reportagem do Guajará Notícias entrou em contato com a deputada estadual Dra. Taissa Sousa (PODEMOS) para atualização das tratativas junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em resposta, a parlamentar encaminhou áudio do superintendente regional do DNIT em Rondônia, André Lima dos Santos.

Segundo o gestor federal, que se encontra em Brasília em agenda institucional, o principal entrave para o início das obras — de natureza orçamentária — foi equacionado. A previsão técnica, conforme informado, é de que os serviços de recomposição estrutural e aplicação da nova capa asfáltica tenham início no próximo mês de março, restabelecendo o padrão adequado de trafegabilidade da rodovia.

A deputada Dra. Taissa Sousa afirmou que continuará exercendo fiscalização permanente sobre o cronograma executivo. A parlamentar destacou que acompanha a demanda desde o surgimento do problema e permanecerá vigilante quanto ao cumprimento do novo prazo estabelecido pelo DNIT, considerando os impactos econômicos já acumulados pelos usuários da via.

Relatos de transportadores apontam aumento expressivo nos custos de manutenção veicular, incluindo desgaste prematuro de pneus e danos mecânicos, cenário que reforça a urgência da intervenção definitiva.

A equipe do Guajará Notícias seguirá monitorando o andamento das providências anunciadas e a efetiva mobilização de máquinas e equipes para a recuperação integral dos trechos comprometidos da BR-425.