Por Juan Rodrigues

Publicada em 24/02/2026 às 14h12

A Ecoporé realiza no dia 26 de fevereiro o seminário Conexão Sustentável: O Futuro da Pecuária, no Anfiteatro da FIMCA, em Porto Velho. O encontro reunirá estudantes, técnicos e especialistas para discutir estratégias voltadas à eficiência produtiva, regularização ambiental e adoção de práticas sustentáveis na pecuária. Para se inscrever, basta acessar o link ( https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSeW_ v2zDXLPNEsxKkzepd2lwUzviyniofn Hj6K_cGzFs2p53g/viewform )



A iniciativa integra as ações da Escola da Pecuária Sustentável e busca fortalecer o diálogo entre diferentes setores, para promover o acesso à informação qualificada e incentivando modelos produtivos alinhados à conservação ambiental e ao desenvolvimento rural.



O evento será realizado a partir das 18h20 e representa uma oportunidade de conhecer experiências, trocar conhecimentos e acompanhar de perto as discussões que estão moldando o futuro da pecuária na Amazônia.



A formação integra o projeto Escola da Pecuária Sustentável, apoiado pelo projeto Transparência e Sustentabilidade em Cadeias Produtivas na Amazônia (ProTS), financiado pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha e implementado pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).



