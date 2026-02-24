Prefeitura de Cacoal convoca população para Audiência Pública de prestação de contas

Por Secom Cacoal

Publicada em 24/02/2026 às 15h01

A Prefeitura de Cacoal realizará, no próximo dia 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira), às 08h, a Audiência Pública Municipal para apresentação do Relatório das Atividades do 3º Quadrimestre de 2025. O encontro ocorrerá no plenário do Palácio Catarino Cardoso dos Santos, sede da Câmara Municipal, localizado na Rua Presidente Médici, nº 1849, no bairro Jardim Clodoaldo.

A audiência será conduzida pelo prefeito Adailton Antunes Ferreira, juntamente com o vice-prefeito Tony Pablo de Castro Chaves, e também contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Cacoal no YouTube, permitindo o acompanhamento remoto pela população.

Durante a apresentação, a administração municipal fará a prestação de contas referente ao período de setembro a dezembro de 2025, abordando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). O evento também terá como objetivo analisar o desempenho financeiro do município conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações vigentes.

De acordo com a prefeitura, a audiência pública é um instrumento de transparência e participação popular, permitindo que moradores acompanhem a aplicação dos recursos públicos e esclareçam dúvidas sobre a gestão municipal.