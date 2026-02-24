Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 13h40

Invicto na temporada e com a liderança isolada do Campeonato Rondoniense, o Ji-Paraná chega a Erechim para o compromisso diante do Ypiranga pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto está marcado para esta quarta-feira (25), às 20h, no Estádio Colosso da Lagoa, com definição em jogo único: quem vencer avança, e o empate leva a decisão para os pênaltis.

O desempenho consistente ao longo de 2026 tem sido o principal trunfo da equipe rondoniense. Em nove partidas disputadas no ano, sendo oito pelo Estadual e uma pela própria Copa do Brasil, o time soma oito vitórias e um empate, mantendo a invencibilidade. A campanha é marcada por equilíbrio entre os setores, com destaque para a defesa, que ainda não sofreu gols, e para a eficiência ofensiva, responsável por 12 tentos anotados.

O bom momento também se reflete na competição nacional. Na fase anterior, o Ji-Paraná eliminou o Pantanal-MS ao vencer por 2 a 0, resultado que garantiu a classificação e ampliou a sequência positiva. No âmbito estadual, os 22 pontos conquistados colocam a equipe na primeira posição, com desempenho regular inclusive fora de casa.

No setor ofensivo, o colombiano Juan Palacios aparece entre os destaques ao marcar três gols em cinco jogos, enquanto o meia-atacante Lelo também soma três tentos, distribuídos em oito partidas. A equipe é comandada por um treinador jovem, que já acumulou resultados relevantes, como a semifinal do Campeonato Rondoniense em 2020, com consequente vaga na Série D, e o vice-campeonato estadual em 2023, temporada em que o clube também participou da Copa do Brasil.