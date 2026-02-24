Prefeito Affonso abre ano legislativo na CMJP e reconhece atuação de vereadores  

Por Jairo Ardull

Publicada em 24/02/2026 às 14h25

O prefeito Affonso Cândido participou, na terça-feira (24), da abertura do ano legislativo da Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP). Na mensagem aos vereadores, ele reconheceu a atuação dos vereadores na “reconstrução administrativa” do município e assegurou que 2026 será um ano de mais realizações devido ao entendimento político entre o executivo e o legislativo.

“Há pouco mais de um ano, vivíamos um período de constantes desentendimentos e perseguição política. Mas de 2025 pra cá, estamos mais unidos, com cada poder assumindo sua parcela de responsabilidade para administrarmos o município de Ji-Paraná, que foi deixado com o parque de máquinas sucateado e cheio de dívidas”, lembrou Affonso Cândido.

“Na sexta-feira [20], estive reunido com grande parte da CMJP para apresentar a situação financeira do município e também os projetos que vamos iniciar em 2026. A situação ainda não é satisfatória, mas é bem melhor do que encontramos há mais de um ano. Essa mudança só está sendo possível, porque houve o apoio dos vereadores, dos nossos deputados estaduais, federais e senadores”, reconheceu

Na avaliação do prefeito, os avanços foram construídos a partir da compreensão que a base do entendimento político é a garantia de serviços dignos à população. “Recebemos recursos do PT, como foi da deputada estadual, Cláudia de Jesus; do MDB, do senador Confúcio Moura, partidos com orientação política diferente do meu que é o PL. Mas o que importa é que está sendo possível fazer novos investimentos em Ji-Paraná”, frisou.

O que chamou de “entendimento e união”, segundo Affonso Cândido, passa pela forma como os vereadores apresentam a administração municipal aos líderes políticos. “Tenho a certeza que se minha atuação não fosse de austeridade e respeito com o dinheiro e, principalmente, com o servidor público, não teríamos o apoio que estamos recebendo de tantos parlamentares”, admitiu.

O prefeito ji-paranaense ainda reconheceu que o período chuvoso tem dificultado a continuidade e o início do plano de obras. “Infelizmente, as chuvas persistentes que caem desde outubro atrasaram nossos trabalhos. Estamos nos preparando para anunciar mais de 50 novos projetos [pequenos, médios e grandes] para a nossa população, a partir do começo da estiagem ”, assegurou.