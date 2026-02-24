Thiago Flores destaca vitória dos produtores de cacau e defende suspensão definitiva das importações

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/02/2026 às 15h39

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos) comemorou a decisão do governo federal de suspender temporariamente a importação de amêndoas de cacau provenientes do continente africano, medida publicada pelo Ministério da Agricultura após a mobilização de produtores em todo o país.

Em mensagem direcionada aos cacauicultores de Rondônia, o parlamentar classificou o anúncio como um avanço importante na defesa da produção nacional, resultado direto das manifestações realizadas pelo setor, incluindo o ato promovido no município de Jaru.

“É uma vitória nessa batalha. Isso prova que a nossa gente unida e mobilizada consegue alcançar aquilo que é de direito”, afirmou.

Thiago Flores destacou que esteve ao lado dos produtores durante toda a mobilização e acompanhou de perto as tratativas em Brasília. Segundo ele, a entrada de amêndoas estrangeiras com preços inferiores vinha prejudicando o mercado interno, afetando a renda das famílias que vivem da cultura do cacau em Rondônia e em outras regiões do Brasil.

Apesar de reconhecer o avanço, o deputado ponderou que a medida ainda é temporária e que a luta do setor produtivo continua.

“A suspensão será apenas temporária, até que esses países possam demonstrar que atendem às exigências fitossanitárias brasileiras. Só que não é isso que nós queremos. Nós queremos que essa importação seja suspensa definitivamente”, ressaltou.

O parlamentar reafirmou o compromisso do mandato com os produtores rurais e garantiu que seguirá acompanhando o tema junto ao governo federal para que a decisão se torne permanente, assegurando competitividade ao cacau brasileiro e segurança econômica aos agricultores rondonienses.