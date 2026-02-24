Prefeitura promove matriciamento sobre tuberculose e hanseníase para fortalecer a Atenção Básica

Por Natália Pessoa

24/02/2026

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Departamento de Atenção Básica, realiza nesta semana um matriciamento voltado ao aprimoramento do diagnóstico, acompanhamento e tratamento de pacientes com tuberculose e hanseníase na rede municipal de saúde.

A ação acontece no auditório do Ministério Público e teve início nesta terça-feira (24), seguindo até quarta-feira (25).

O matriciamento tem como objetivo qualificar os profissionais da Atenção Básica, fortalecendo a resolutividade do cuidado prestado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A capacitação está sendo conduzida por profissionais do Adolfo Rohl, unidade especializada no acompanhamento dessas doenças no município.

De acordo com Camila Schmer Barbosa, enfermeira do Departamento de Programas Estratégicos da Atenção Básica, o momento é fundamental para sanar dúvidas e garantir mais segurança técnica às equipes. “Esse matriciamento consiste em orientações para que os profissionais se aprimorem na condução do diagnóstico, do acompanhamento e do tratamento dos pacientes com tuberculose e hanseníase. Com isso, conseguimos tornar a Atenção Básica cada vez mais resolutiva, permitindo que esses pacientes sejam acompanhados de forma qualificada na própria unidade de saúde”, destacou.

A iniciativa integra um calendário permanente de educação em saúde, que prevê encontros mensais ao longo do ano com os profissionais da rede, abordando temas estratégicos para o dia a dia dos atendimentos. Neste mês, o foco no matriciamento com o Adolfo Rohl foi definido em razão da descentralização recente do acompanhamento desses pacientes, que passaram a ser atendidos diretamente nas UBSs.

Participam do encontro médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e profissionais da equipe multiprofissional (eMulti), incluindo psicólogos, educadores físicos, assistentes sociais, fisioterapeutas e nutricionistas. As atividades estão divididas em dois dias, garantindo a participação de todos os profissionais envolvidos.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação contínua das equipes de saúde e com a melhoria do atendimento à população, especialmente em temas sensíveis e de grande impacto na saúde pública.