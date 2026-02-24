Neta de Carlos Alberto detalha efeitos da quimioterapia e relata menopausa precoce
Publicada em 24/02/2026 às 15h47
Após concluir a terceira etapa da quimioterapia, Bruna Furlan voltou às redes para atualizar o público sobre o tratamento contra um carcinoma mamário invasivo com metástase óssea, diagnóstico revelado por ela no começo de janeiro. Aos 24 anos, a influenciadora explicou que decidiu gravar vídeos para esclarecer dúvidas recorrentes sobre os efeitos do procedimento.

Neta do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, Bruna afirmou que o quadro não é extremo como muitos imaginam ao ver relatos na televisão ou na internet.

“Gente, estou aparecendo aqui assim mesmo, porque, como falei da químio, começou a chegar um monte de perguntas sobre os colaterais. Que nem já falei para vocês: não estou ‘uau, maravilhosa, 100%’, mas também não estou superdebilitada. Não estou tendo enjoo. Tive enjoo uma única vez, mas meu apetite está normal”

Segundo ela, a aplicação mais recente trouxe maior sensação de cansaço e dores corporais, além de alteração no paladar.

“Fiz minha terceira sessão de químio na quarta-feira passada. Essa me deu uma baqueadinha a mais em relação a cansaços, a dores, etc. E comecei a ficar com um gosto meio ruim na boca que acho que pode vir a causar falta de apetite. Mas enjoo, no geral, não estou tendo, graças a Deus. Acho que na internet, na TV, a gente vê muito a pessoa em químio muito debilitada, e não estou assim”

Bruna destacou ainda que o impacto mais significativo até o momento tem sido hormonal. A quimioterapia provocou menopausa precoce, o que, segundo ela, tem influenciado diretamente o humor e o bem-estar emocional.

“Realmente o baque que estou sentindo mais é o da menopausa precoce. Então estou bem irritadinha, estou com um calorão. Estou bem sensibilizada, minha saúde mental está instável, e sinto fadiga, dor no corpo e mal-estar. Mas acho que, no geral, estou bem. Então vou agradecer pela forma como estou, porque mesmo que não esteja 100%, poderia estar muito pior e, graças a Deus, não estou assim”

Ela também informou que pretende organizar as informações sobre o tratamento em destaque no perfil e abrir espaço para perguntas específicas sobre a quimioterapia.

“Muito obrigada pela preocupação e, como surgiram muitas perguntas sobre a químio, muitas dúvidas mais pontuais, pensei em abrir uma caixinha aqui para vocês mandarem perguntas sobre a quimioterapia. E aí, depois posso deixar tudo em um destaquezinho para vocês. Inclusive, já tenho um destaque sobre o câncer e todo esse processo com várias coisinhas também. Só que, como são muitas dúvidas…”

 

