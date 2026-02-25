Brasileiros sob pressão; Tabelinha Rondoniense tem Vec na Copa do Brasil e Motocross

Por João Rafael Costa

Publicada em 25/02/2026 às 08h30

Decisões e Superação: Líder do Brasileirão em campo e brasileiros sob pressão na Recopa e Libertadores. Tabelinha Rondoniense: Novo Aluizão, VEC na Copa do Brasil e o calendário do Motocross 2026.

Quarta rodada traz duelos decisivos para os grandes paulistas e chance de reabilitação. Jorginho e Bruno Henrique são as grandes esperanças para a final contra o Lanús. Brasileiros precisam vencer nesta quarta-feira para seguir no sonho da fase de grupos.

Brasileirão - O meio de semana promete incendiar a Série A. O destaque absoluto é o confronto entre Palmeiras e Fluminense, às 20h30, na Arena Barueri. O Verdão defende a ponta da tabela contra o Tricolor de Luis Zubeldía em um duelo de equipes em grande fase.

Mais cedo, às 19h, o Corinthians visita o Cruzeiro no Mineirão em busca de recuperação. Já o São Paulo encara o Coritiba fora de casa (18h30), enquanto o Bragantino recebe o Athletico-PR (18h). Na quinta (26), o Santos tenta sair da má fase contra o Vasco na Vila Belmiro.

A rodada ainda conta com Remo x Inter e Grêmio x Atlético-MG, prometendo mexer com as posições de cima a baixo na tabela. É emoção garantida para o torcedor.

Recopa - O Flamengo vive semana de expectativa para o duelo decisivo contra o Lanús, na quinta-feira (26), no Maracanã. O técnico Filipe Luís espera contar com o retorno do volante Jorginho, que se recupera de lesão na coxa. Bruno Henrique e Wallace Yan também estão em tratamento intensivo para reforçar o time.

Com a derrota na ida (1x0), o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão direto. Vitória simples leva a decisão para a prorrogação.

Libertadores - A noite é de decisão para o Brasil na Libertadores! Nesta quarta (25), Bahia e Botafogo entram em campo precisando reverter as derrotas de 1 a 0 sofridas na ida.

O Esquadrão recebe o O’Higgins às 18h, na Arena Fonte Nova. Já o Glorioso encara o Nacional Potosí no Nilton Santos, às 20h30. Para avançar direto, ambos precisam vencer por dois ou mais gols de diferença; vitória simples leva a decisão para os pênaltis. O apoio das torcidas será o combustível para evitar a eliminação precoce!

Tabelinha Rondoniense

Com investimento de R$ 70 milhões, obra promete modernizar o espaço para jogos e shows. Campeão rondoniense encara o Nacional-AM em jogo único pela competição nacional. Rondônia terá 28 etapas oficiais divididas entre Estadual e Regionais.

Nova Arena - Com investimento de R$ 70 milhões, obra promete modernizar o espaço para jogos e shows.

O Governo de Rondônia oficializou o contrato para a reforma e ampliação do Estádio Aluízio Ferreira. O projeto, com prazo de 450 dias, transformará o local em uma arena polivalente com capacidade para 11 mil pessoas.

Além da modernização esportiva, o "Aluizão" ganhará áreas comerciais e adaptação para grandes eventos culturais. O investimento total une recursos estaduais e federais para colocar a capital na rota de atrações nacionais e internacionais.

VEC - O Vilhena Esporte Club (VEC) já está em solo amazonense para seu primeiro grande desafio de 2026. Representando Rondônia, o Lobo do Cerrado enfrenta o Nacional-AM nesta terça (24), às 15h30, no Estádio Carlos Zamith.

A partida, válida pela 1ª fase, é eliminatória: quem vencer avança; empate leva a decisão para os pênaltis. O VEC chega com moral, após o título estadual e, se passar, pegará o vencedor de Tuna Luso x Monte Roraima. É a base de Rondônia em busca do topo.

Motocross - A Liga Independente de Motocross de Rondônia (LIMERO) anunciou a programação completa para 2026. A temporada rá com o Regional Norte em Guajará-Mirim, no período de 28 fevereiro a 1º de março. Já o Campeonato Estadual terá sua largada em Cacoal, no dia 19 de abril, com a grande final marcada para dezembro, em Porto Velho.

Ao todo, 28 cidades receberão as provas, movimentando a economia e o esporte local. O calendário prevê uma pausa em outubro devido às eleições, retornando com tudo para as finais em novembro. Prepare a torcida!