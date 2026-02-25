Andreazza: Associação recebe recolhedora de café com apoio do deputado Cirone Deiró

Por Eli Batista

Publicada em 25/02/2026 às 11h06

A Associação de Produtores Rurais Rio Branco (Asprorib), localizada na Linha 7, em Ministro Andreazza, também está sendo beneficiada com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró. A entidade foi contemplada, neste domingo (22), com uma recolhedora de café, adquirida com R$ 335.000,00, viabilizados por meio de emenda do parlamentar.

“Recebemos o apoio do deputado Cirone, desde o início, quando decidimos regularizar a documentação da associação, por isso sempre soubemos que estávamos mexendo com gente boa”, disse o agricultor Fernando Lima da Silva, secretário da Asprorib.

Além de produtores rurais, prestigiaram a entrega da recolhedora, os vereadores Nemias Aquino, Márcia Cordeiro e Mazinho Iarema, de Ministro Andreazza, Nice Condaque e Alaézio do Teixeirão, de Cacoal e Jeferson Dourado e Vanderlei Rodrigues, de Rondolândia (MT).

O presidente da Asprorib, Jasson Garcia Martins, também destacou a importância do apoio de Cirone Deiró e do vereador Nemias, que intermediou a viabilização dos recursos. “Queremos agradecer ao deputado, aos sócios e a todos os vereadores que estão conosco”, afirmou.

Nemias Aquino explicou que ao receber a reivindicação dos produtores, procurou o deputado e foi prontamente atendido. “Me identifico com o Cirone, porque ele não é um político que fica fazendo barulho, mas sim aquele que mostra trabalho”, afirmou.

Segundo Nemias, diante das dificuldades em relação a contratação de obra, a recolhedora chega para facilitar o trabalho diário dos produtores. “Essa conquista significa mais eficiência, redução de custos e melhores condições de trabalho para nossos produtores e seus familiares”, disse.

Cirone Deiró afirmou que tem conhecimento das dificuldades enfrentadas na área rural e que tem trabalhado para facilitar o dia-dia dos produtores. “Fui procurado pelo vereador Nemias, que explicou a necessidade da máquina e hoje estamos aqui, entregando essa recolhedora, que vai servir a todos os produtores dessa região”, disse o deputado.