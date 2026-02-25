Vacina tetravalente contra a dengue é aplicada em profissionais da saúde de Rondônia

Por Lara Lívia

Publicada em 25/02/2026 às 11h41

Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia (Cepem), que participaram do desenvolvimento da vacina contra a dengue em parceria com o Instituto Butantan, receberam a dose do imunizante, aplicada na segunda-feira, 23. A vacina, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início de dezembro, é a primeira contra a dengue em dose única no mundo. O imunizante foi testado para aplicação em pessoas de 2 a 59 anos.

Neste primeiro momento, serão imunizadas as equipes de pesquisas envolvidas no desenvolvimento do produto criado pelo Instituto Butantan. Após a aprovação da vacina em dezembro de 2025, esta é a primeira vez que Rondônia a recebe. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do estado participar desse momento. “Estamos acompanhando o resultado de anos de dedicação, pesquisa e compromisso dos nossos profissionais. O governo do estado segue investindo e apoiando iniciativas que promovam inovação e proteção à população”, pontuou.

O Cepem é referência em estudos de doenças tropicais no estado

PESQUISA

O Centro de Pesquisa em Medicina Tropical é referência em estudos sobre doenças tropicais da Amazônia, como hepatite, malária, covid-19, arboviroses, resistência bacteriana e novos fármacos.

Segundo o diretor clínico, Dhelio Pereira, o Cepem tem papel fundamental na pesquisa da vacina contra a dengue desde 2016. “O desenvolvimento de uma vacina exige rigor científico e cumprimento de protocolos internacionais. Participamos das fases 1 e 2, voltadas à avaliação de segurança e resposta imunológica, e da fase 3, que envolveu aproximadamente 1.500 voluntários em Rondônia. Cada participante contribuiu de forma decisiva para que alcançássemos um resultado seguro e eficaz”, destacou.

Com isso, o Ministério da Saúde decidiu priorizar os profissionais e voluntários que participaram da pesquisa da descoberta do imunizante, enviando inicialmente 80 imunizantes para as equipes do Cepem.

VACINAÇÃO

Após a imunização dos profissionais envolvidos na pesquisa, o Ministério da Saúde priorizará os trabalhadores da atenção primária em saúde. A vacina já está incorporada ao Plano Nacional de Imunizações (PNI) e o Ministério da Saúde tem um compromisso de entregar mais 60 milhões de doses até 2027.

Quando disponível para a população, a vacinação será nos pontos oficiais do Estado, como Unidades Básicas de Saúde e o Espaço Saúde em Porto Velho de forma gratuita. Poderão se imunizar pessoas de 12 a 59 anos. As datas e os grupos prioritários serão divulgados nas redes oficiais do governo de Rondônia.