Luana Piovani cutuca Juliana Paes e Luiza Brunet responde: “Suportar o sucesso de outras pessoas requer maturidade”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 25/02/2026 às 11h41
Uma escolha de figurino no Carnaval do Rio desencadeou debate nas redes sociais e colocou três nomes conhecidos no centro da discussão. A atriz Juliana Paes virou alvo de críticas após desfilar como rainha de bateria da Unidos do Viradouro usando uma criação da grife italiana Dolce & Gabbana.

Quem questionou publicamente a decisão foi Luana Piovani. Em publicação feita na última segunda-feira (23), ela comentou:

“Quando eu soube que a roupa que ela estava vestindo era Dolce & Gabbana, eu, na hora, pensei: gente, mas eles são o c¨da cobra. Podem fazer roupas lindas, mas são contra casamento gay, são contra casais gays terem filhos”.

Na sequência, reforçou o incômodo com a presença da marca estrangeira na festa popular brasileira:

Dolce & Gabbana no carnaval do Brasil, acho uma loucura. Acho uma loucura”.

A repercussão levou a uma resposta pública da modelo Luiza Brunet, que saiu em defesa de Juliana Paes em comentário feito no Instagram. Para Brunet, a presença de marcas internacionais agrega sofisticação ao evento.

"Acho incrível a moda internacional dar mais glamour ao carnaval. Temos excelentes estilistas e criadores que fazem roupas lindas para a festa. Acho que quem teve acesso ficou muito feliz. Ela é linda, bem-sucedida, tem apoio do marido e dos filhos — enfim, um combo lindo. Nossa musa Juliana Paes, a mais bela e bem vestida do carnaval", escreveu.

No mesmo posicionamento, Luiza ampliou o debate e abordou a rivalidade feminina nas redes:

"E muitas que não têm acesso criticam. Suportar o sucesso de outras pessoas requer maturidade. Requer respeito. E por que não aplaudir mulheres por mulheres? Olhemos para a nossa própria vida, analise e faça acontecer. A competição é a desvalorização das próprias mulheres e enfraquece a pauta. Viva as mulheres. Viva a mudança, elogie mais. Você que critica também será criticada".

A troca de declarações ganhou ampla repercussão online. Entre os comentários de seguidores, houve quem elogiasse a resposta de Brunet. “Você deu um tapa com luvas de pelica (risos)”, escreveu uma internauta. Outra resumiu: “Falou tudo. Invejosa”.

O episódio ampliou a discussão sobre moda, posicionamento político e o papel de marcas internacionais em uma das maiores manifestações culturais do país.

