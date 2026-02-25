Após deixar o BBB26, Henri Castelli retoma papel de Jesus em “Paixão de Cristo”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 25/02/2026 às 10h57
Depois de se afastar do reality show Big Brother Brasil 26 por questões de saúde, o ator Henri Castelli anunciou seu retorno aos palcos. Ele voltará a interpretar Jesus Cristo no espetáculo “A Paixão de Cristo”, que terá apresentações no Circuito das Águas Paulista, com datas confirmadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais, no fim de março e início de abril.

A montagem marca a 16ª vez que Castelli assume o papel principal da encenação religiosa. As apresentações começam em Lindóia (SP), no dia 28 de março, seguem para Monte Sião (MG), na Sexta-Feira Santa, 3 de abril, e encerram em Socorro (SP), no Sábado de Aleluia, 4 de abril. A entrada será gratuita.

Nos bastidores, o ator já participa dos ensaios e da preparação técnica do espetáculo. Parte desse processo incluiu testes com a equipe responsável pela cenografia, especialmente para avaliar a cruz de madeira utilizada em cena, um dos elementos centrais da encenação.

“Será a 16ª vez que vou protagonizar Paixão de Cristo. É um espetáculo grandioso, com efeitos especiais, cenografia de tirar o fôlego e um elenco incrível”, afirma o ator.

A produção ainda está em fase de captação de parceiros e busca consolidar o evento entre os maiores espetáculos ao ar livre do estado de São Paulo.

Henri Castelli integrou o elenco do BBB atualmente em exibição, mas deixou o programa em 14 de janeiro, dois dias após a estreia, por orientação médica. Segundo informado na ocasião, ele sofreu duas crises convulsivas durante o confinamento, o que levou à sua saída da competição.

