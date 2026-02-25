TRT-14 planeja ações para ampliar acesso à Justiça em comunidades quilombolas

Por TRT14

Publicada em 25/02/2026 às 11h25

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou, na sede da instituição, reunião com representantes da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Superintendência Indígena de Rondônia que atuam diretamente junto a povos tradicionais e comunidades quilombolas do estado de Rondônia. O encontro deu continuidade às tratativas institucionais voltadas à ampliação do acesso à Justiça do Trabalho em regiões historicamente vulnerabilizadas.

Participaram da reunião o juiz auxiliar da Presidência e da Corregedoria do TRT-14, Antônio César Coelho, a juíza Clarisse de Caro Martins, substituta da Vara do Trabalho de Guajará-Mirim (RO), o juiz Felipe Taborda, substituto da Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul (AC), o secretário da Corregedoria Regional, Romário Pessoa de Oliveira, além da pesquisadora Amanda Michalski da Silva, chefe do Núcleo de Meio Ambiente da Superintendência Indígena de Rondônia e membro da CPT, e Wellington Lamborghini, advogado e integrante da coordenação da Pastoral da Terra.

Durante a conversa, foram debatidas estratégias para a realização de ações itinerantes em comunidades do Vale do Guaporé, com foco na escuta ativa, na orientação sobre direitos trabalhistas e previdenciários e na criação de Pontos de Inclusão Digital, os PIDs. A proposta busca fortalecer o diálogo direto com as lideranças locais, respeitando as especificidades culturais e promovendo uma atuação institucional baseada no aprendizado e na construção conjunta de soluções.

A iniciativa também prevê participação do Tribunal em encontros regionais de comunidades tradicionais, além da possibilidade de ações formativas voltadas a lideranças e educadores(as), com o objetivo de capilarizar informações sobre direitos e ampliar a presença da Justiça do Trabalho em territórios de difícil acesso. O planejamento de novas ações segue em construção conjunta com as comunidades e suas representações.