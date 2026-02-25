Por Adaides Batista

Publicada em 25/02/2026 às 11h35

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), concluiu, no último final de semana, mais uma capacitação às famílias voluntárias do Serviço Família Acolhedora. A formação foi realizada no auditório do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) e integra as ações permanentes de fortalecimento da política municipal de proteção social especial.

Ao todo, 23 famílias iniciaram o processo formativo, que envolveu etapas técnicas, orientações psicossociais e avaliações específicas. Após a conclusão do percurso, cinco famílias foram habilitadas a integrar oficialmente o Serviço Família Acolhedora, estando aptas a oferecer acolhimento provisório a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e com direitos violados.

A gerência do serviço destacou o apoio institucional recebido para o fortalecimento da iniciativa, agradecendo ao trabalho da prefeitura pelo incentivo à modalidade de acolhimento familiar, considerada alternativa ao acolhimento institucional. Também foram reconhecidas as contribuições da secretária municipal de Inclusão e Assistência Social, Lucília Muniz de Queiroz, e da diretora de Proteção Social Especial (DPSE), Poliana Miranda, pelo suporte às ações desenvolvidas. "Esse é um projeto transformador que tem ajudado muitas famílias, crianças e adolescentes de Porto Velho. Nosso trabalho enquanto gestão públicam é o de atrair novas adesões ao projeto e estruturar o programa", disse o prefeito Léo Moraes.

Um reconhecimento especial foi direcionado ainda à secretária adjunta Tércia Marília, que colaborou na elaboração dos protocolos técnicos do serviço, contribuindo para a qualificação dos fluxos e para o avanço das atividades no município.

A gerente do serviço, Sefra Maria Barros, ressaltou o empenho da equipe técnica do Serviço Família Acolhedora, destacando o compromisso dos profissionais na busca constante por qualificação. Segundo ela, o grupo vem consolidando uma trajetória de aprimoramento do atendimento oferecido às famílias e aos acolhidos.

O Serviço Família Acolhedora é uma política pública voltada à garantia da convivência familiar e comunitária, proporcionando acolhimento temporário em ambiente familiar até que seja possível o retorno seguro à família de origem ou o encaminhamento definitivo previsto pela Justiça. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção integral de crianças e adolescentes e com o fortalecimento da rede socioassistencial em Porto Velho.

CADASTRO

O acolhimento familiar é coordenado pela Semias e tem por objetivo a garantia de direitos de crianças e adolescentes, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Famílias interessadas em participar do Serviço Família Acolhedora podem se inscrever no cadastro do município.

Para informações sobre o Serviço Família Acolhedora, acesse: https://familia-acolhedora.portovelho.ro.gov.br